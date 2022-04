Feest voor 100 jaar elektriciteit in de straten: oude elektriciteitscabines krijgen tweede leven

Het gaat om de ‘elektriciteitshuisjes’ in de Lostraat en dat naast Callas in de Stationsstraat. “Dat zijn grote constructies, maar de cabines zijn niet meer in gebruik”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden dat Aalter aangesloten werd op het openbaar elektriciteitsnet. We denken er aan om de cabines een glazen wand te geven, zodat we in de cabine kunnen tonen hoe elektriciteit 100 jaar geleden opgewekt werd. We maken er historisch erfgoed van”, zegt De Crem nog.