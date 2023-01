Feest voor ‘100 jaar elektriciteit in Aalter’ mag 200.000 euro kosten

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat er elektriciteit en dus ook openbare verlichting kwam in de centrumstraten van Aalter. Een geschiedenis die Aalter in de verf wil zetten. In het budget 2023 is daarvoor maar liefst 200.000 euro voorzien. “Dat wordt een serieus feest voor zo’n bedrag”, meent onafhankelijk raadslid Mieke Vertriest. “Ongepast in tijden van schaarste en dure elektriciteitsfacturen.”

Het gemeentebestuur stelt alvast gerust. “Het bedrag is niet enkel voor een viering. We gaan de oude ‘elektriciteitshuisjes’ in de Lostraat en dat naast Callas in de Stationsstraat aanpakken. Dat zijn grote constructies, maar de cabines zijn niet meer in gebruik. We denken er aan om de cabines een glazen wand te geven, zodat we in de cabine kunnen tonen hoe elektriciteit 100 jaar geleden opgewekt werd. We maken er historisch erfgoed van”, klinkt het.