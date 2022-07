Feest in Veilige Have: Etienne Maes blaast 101 kaarsjes uit

Wielrennen Laura Puype (U19) en Fleur Van De Vyver (U17) beste Oost-Vlamingen in open provinci­aal kampioen­schap

Laura Puype (junioren) en Fleur Van De Vyver (nieuwelingen) zijn de nieuwe Oost-Vlaamse kampioenen bij de meisjes jeugd. In een open wedstrijd in het kasteeldorp Laarne werden ze respectievelijk derde en zesde. De Nederlandse Britt De Grave schreef in een sprint de koers op haar naam.

