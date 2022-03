Exzo, grootste Belgische online houthandel, stopt met invoer Russisch hout: “Statement dat we moeten maken”

Exzo verkoopt en levert hout voor buitengebruik aan particuliere klanten en professionals in de Benelux. Uit solidariteit met hun Oekraïense leveranciers besluit het bedrijf om de samenwerking met Russische exportbedrijven momenteel stop te zetten. “De Russische inval in Oekraïne dwingt er ons toe om keuzes te maken in ons leveranciersportfolio”, zegt zaakvoerder Jeroen Deseyn. “Wij importeren sinds jaar en dag voornamelijk timmerhout in spar, den en essen uit Oekraïne. Rusland daarentegen is het land bij uitstek om Siberische lariks in te voeren. Dat geldt binnen de sector vooral als budgetvriendelijk alternatief voor eikenhout. Nu de prijs van eikenhout nog steeds stijgt, was het voor ons geen gemakkelijke beslissing om te stoppen met het importeren van het best betaalbare alternatief. De kans bestaat dat we onszelf hiermee in de voet schieten. Toch voelden we ons genoodzaakt om een statement te maken.”