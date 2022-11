Extra voorstelling voor Sinttheater

Deinze Theaterbar Leiethea­ter heeft meteen drie nieuwe uitbaters: Bjorn, Tommy en Chris openen brasserie Cavea

De horecazaak van Leietheater, het cultuurcentrum van Deinze, heeft opnieuw een uitbater. Of zeg maar drie uitbaters, want brasserie Cavea — zoals de zaak zal heten — is het geesteskind van de West-Vlaamse ondernemers Bjorn Pevenage (39), Tommy Vandenborre (43) en Chris Sauquillo (42). De deuren openen op donderdag 15 december en de pop-up blijft tot juni volgend jaar.

28 november