Erfgoed Aalter en Erik Wille doen oorlogsjaren herleven

Waarschoot Uiterst zeldzame padden­stoel ontdekt in Waar­schoots bos: “Eerste waarneming ooit in België”

Heeft u ooit een ‘gespikkelde champignonparasol’ waargenomen? Wellicht niet, want het betreft een soort die uiterst zeldzaam is in Europa. Toch ontdekte Chris Bruggeman van paddenstoelenwerkgroep van Natuurpunt Meetjesland de paddenstoel per toeval in het Bellebargiebos in Waarschoot. “Mogelijk heeft de droge en warme zomer er iets mee te maken.”

13 december