Energieprijzen worden steeds duurder: Aalter verwacht sterke toename aanvragen voor hulp

Aan het tankstation is het zweten, en ook wanneer de afrekening van elektriciteit en gas in de bus valt krijgen mensen klamme handen. Vlaams Belang vraagt in Aalter de oprichting van een Energiefonds. “Er zijn gemeenten die daarvoor nu al 50.000 euro aan de kant zetten. Want ook de hardwerkende middenklasse zal het steeds moeilijker krijgen”, voorspelt Paul Beheyt.