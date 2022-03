Emmy (22) neemt ‘t Frietkotje over en zorgt voor glutenvrij alternatief: “Mijn eigen frituur is een droom die uitkomt”

“Ik werkte de voorbije zes jaar in frituur ’t Stee in Watervliet (Sint-Laureins)”, zegt Emmy. “Ik ben er begonnen als jobstudent en de laatste drie jaar ben ik er vaste medewerker. Ik droom al lang van een eigen frituur en in oktober ben ik op ‘t Frietkotje gebotst. Ik voelde onmiddellijk een klik met deze locatie en in januari heb ik het gekocht. Ik run de zaak alleen en werk samen met een tiental studenten. Ook mijn papa zal af en toe bijspringen indien nodig. Naast ‘t Frietkotje werk ik ook in bijberoep als nagelstyliste. Ik werk gewoon graag, dat zit bij ons in de familie. Als je als jongere later iets wil, moet je er voor werken, want het groeit niet aan de bomen. Men zegt vaak dat jongeren lui zijn en niet willen werken, maar ik wil het tegendeel bewijzen.”

Emmy is ondertussen bijna een week bezig en naast het gekende assortiment pakt ze uit met een extraatje. “Ik ben glutenintolerant en moet dus een speciaal dieet volgen", legt Emmy uit. “Het is voor mij niet evident om ergens te gaan eten en in frituursnacks en in frieten zijn er gluten aanwezig. Daarom zorg ik voor een aanbod aan zowel glutenvrije frietjes als glutenvrije snacks. Deze worden in een aparte friteuse gebakken, zodat er geen kruisbesmetting met producten met gluten mogelijk is. Dat is nodig, want als ik één hap van een gewone frikandel zou nemen, dan ben ik drie dagen doodziek. Op nog geen week tijd hebben er al drie mensen achter glutenvrije frieten gevraagd. Het is een extra investering, maar als ik er één klant per week mee kan helpen, dan is dat voor mij voldoende. Of dat anders smaakt? Ik kan het niet vergelijken, maar mijn ouders vinden dat het beter smaakt.