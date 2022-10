Duo steelt brillen in gloednieuwe optiek Tweyes: “Bij het horen van het alarm rende ik de dieven achterna”

Eeklo/Sint-Laureins/Kaprijke Politie geeft tips voor een veilige halloween­tocht: “Kinderen vergeten snel hun eigen veiligheid als ze in groep zijn”

Nog een paar weken wachten en dan is het zover: Halloween. Een feest waar niet alleen groot maar ook klein naar uitkijkt. Griezelen en bibberen op een Halloweentocht of van deur tot deur gaan voor ‘Trick or treat!’ is natuurlijk geweldig leuk, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Kinderen die in het donker rondlopen, zijn niet altijd zichtbaar voor automobilisten. Daarom geeft politie Meetjesland tips voor ouders én autobestuurders.

25 oktober