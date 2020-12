Dronken voetballer rijdt op kruispunt tegenstander van de baan met twee promille in zijn bloed

Meteen na de feiten bekommerde de bestuurder zich over de fietser, die lichtgewond geraakte. De politie werd gebeld, en bij aankomst bleek K.D.W. twee promille in zijn bloed te hebben. “Dat gaf hij nog voor de ademtest toe”, zegt zijn advocate in de politierechtbank. “Hij wist dat hij in fout was. Het is een wijze les voor hem waaruit hij veel heeft geleerd. Het was eenmalig, normaal doet hij zoveel mogelijk met de fiets.”