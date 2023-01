Dronken vijftiger geeft bejaarde man fikse duw, waarop die prompt zijn heup breekt

De man heeft al sinds 2013 een knipperlichtrelatie met een vrouw waarbij er regelmatig sprake is van fikse ruzies die meestal ontstaan na het drinken van (te) veel alcohol. Op 8 mei van vorig was het koppel weer eens uit elkaar De man zat in een Aalters restaurant restaurant te eten toen zijn (ex)-partner binnenkwam, vergezeld door een 80-jarige man. De beklaagde had naar eigen zeggen op dat moment al zeven pinten op en er ontstond zoals zo vaak ruzie. De ruzie mondde uit in een handgemeen waarbij de beklaagde de bejaarde een duw gaf. De tachtiger viel hierbij bijzonder ongelukkig en brak zijn heup.