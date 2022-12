Dromen van schaatsen op Kraenepoel? “Zaterdagochtend nemen we een beslissing”

Omdat het overdag nog boven nul uitkom is het schaatsen bijzonder onzeker. “Als het een dag mogelijk zou zijn, dan is het op zaterdag 17 december”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Onze gemeentediensten en de ijsmeesters volgen de dikte van het ijs elke dag op de voet. Vandaag is schaatsen onmogelijk, en daarom hebben we de Kraenepoel nu afgezet met hekken en waarschuwingsborden. Misschien zou het zaterdag wel mogelijk zijn. Maar dat is vandaag onmogelijk te zeggen. Houd zaterdag dus zeker de Aalter-app in de gaten. Zaterdagochtend gaan we checken of het ijs dik genoeg is. Wordt het verboden? Doe het dan ook niet! We nemen zo’n verbod echt niet voor ons plezier, maar voor de veiligheid van iedereen. Dat primeert nog altijd.”