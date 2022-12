Drie bedrijven worden één: “Salubris is derde grootste speler op Belgische schoonmaakmarkt”

De nieuwe groep huist in de Leon Bekaertlaan in Aalter, en wordt gevormd door drie bestaande bedrijven: Essef, Salubris en Igepa Cleaning. De nieuwe groep telt een kleine zeventig medewerkers. Het huidige personeelsbestand blijft volledig behouden. “We zijn ervan overtuigd dat één plus één plus één meer is dan drie”, zegt CEO Filip Peeters. “Salubris is actief op een stabiele en toekomstbestendige markt. Zeker in onze doelgroep van industriële bedrijven of zorginstellingen, zijn onderhoud en hygiëne cruciaal. Met deze nieuwe structuur zijn we gewapend om de komende jaren een groeiverhaal te schrijven, en een hoofdrol te spelen in de distributie van schoonmaakproducten en hygiëneproducten.”