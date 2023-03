Doortocht Ronde wordt volksfeest aan De Verloren Hoek

In zowat alle deelgemeenten zijn de feestcomités al in gang geschoten. Ook in Aalter-centrum broedt er ondertussen heel wat. Op de Boomgaard zou er een fandorp komen, maar ook in de stationsbuurt wordt het een echt volksfeest. Café De Verloren Hoek maakt er een hele feestdag van. Het café is open vanaf 8.30 uur, en de doortocht van de renners wordt daar zo rond 10.45 uur verwacht. Ook vanop de spoorwegtunnel zal je een mooi zicht hebben op de wielergekte. Aan De Verloren Hoek wordt na het vertrek van de renners voor muziek gezorgd. Om 12 uur is er ‘Dimi zingt Hazes’. Om 16 uur is er een optreden van Davis en Mia. De hele dag kan je de Ronde op groot scherm blijven volgen. De foodtruck van Tony en Sandra zorgt voor het nodige eten.