Doek valt nu definitief over Bakkerij Johny: vrijdag allerlaatste dag

“Aalter een politie­staat? Wij willen enkel veiliger verkeer”: aanhouden­de snelheids­con­tro­les doen ongevallen drastisch dalen

Het aantal ongevallen met gewonden in de centrumstraten van Aalter en de deelgemeenten is het voorbije jaar drastisch gedaald. Door de aanhoudende snelheidscontroles in de zones dertig, is het aantal ongevallen daar met veertig procent gedaald. “En er vallen bijna geen gewonden meer bij die ongevallen. Dat is wat telt”, zegt Pieter De Crem. Dit zijn de cijfers.