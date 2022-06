Dit jaar geen Benelux Tour in Aalter: “Ook nog geen euro van de 50.000 betaald”

Vlaams Belang informeerde op de gemeenteraad naar de financiële gevolgen van het schrappen van het wielerfeest. “We zouden op 4 september een start organiseren van de Benelux Tour, maar de hele organisatie wordt door die mensen zelf verplaatst naar 2023”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “We hadden een overeenkomst dat we in 2022 een start zouden organiseren, in 2023 een start, en in 2024 een aankomst. Aalter voorziet elk jaar 50.000 euro voor de organisatie van een groot evenement. Voor dit jaar was dat dus de Benelux Tour. Tot op vandaag was er nog geen eurocent betaald, dus er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente. Hopelijk kunnen we de Benelux Tour in 2023 en 2024 opnieuw verwelkomen.”