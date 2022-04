Dinsdag start nieuwe fase in rioleringswerken Molenkouterstraat

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, een werk dat een miljoen euro zal kosten. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door Aquafin, Farys en de Vlaamse overheid. “Vanaf dinsdag 19 april wordt er een nieuwe fase gestart in het project van de Molenkouterstraat en Kerkweg in Ursel”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Hoste (CD&V). “Tijdens deze tweede fase worden de rioleringswerken uitgevoerd in de Molenkouterstraat, vanaf de Rozestraat tot en met de Kerkweg. Na deze rioleringswerken worden de wegen verder aangelegd in beton, met een tweesporenpad in de Kerkweg.”