Dief steelt fooi van personeel kapperszaak in Aalter: “In een mum van tijd graaide hij het tippotje van de toog”

Aalter/Kruiskerke Cindy (43) uit Aalter neemt café Boltra in Kruiskerke over: “Warmte van het café sprak mij aan”

Ze had zestien jaar haar eigen verzorgingssalon aan het station van Aalter, maar vanaf 1 januari gooit ze haar leven over een andere boeg. Cindy Ruysschaert (43) uit Aalter neemt café Boltra in het landelijke dorp Kruiskerke (Ruiselede) over. Een gezellig dorpscafé waar de tijd nog bleef stilstaan. Wij gingen nu al eens op bezoek.

5 december