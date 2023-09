Defensie houdt ‘De Vrijheid in Zicht’ op vliegveld Ursel

Eigen lof... smaakt! Maldegemse vrienden brouwen de Blageur: “Hoppig fris blondje, en een echte doordrin­ker”

Een groep vrienden uit Maldegem start Brouwerij Braugias op en lanceert een eerste eigen bier: de Blageur, dialect voor opschepper of stoefer. “Wij vonden ons bier beter dan veel andere bieren en prompt werden we ‘blageurs’ genoemd. Een naam voor ons blondje moesten we niet ver meer zoeken”, lachen de mannen. Wij gingen proeven.