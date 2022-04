De Toevlucht trekt weg uit Sint-Jozefstraat: “Naast voedseldepot nu ook kledingwinkel”

De Toevlucht staat vooral bekend voor de voedselbedeling aan gezinnen in financiële problemen. “De gemeente is gestart met de bouw van een nieuwe sociale kruidenier, op de hoek van de Brugstraat met de Rijsestraat”, klinkt het bij De Toevlucht. “Het is de bedoeling dat ons voedseldepot aan de Sint-Jozefstraat in de loop van volgend jaar verhuist naar dat sociaal project aan de Rijsestraat. Om al onze andere activiteiten te huisvesten, hebben we een thuis gevonden in de lokalen aan de Wingenestraat 71 in Sint-Maria-Aalter. Naast een ruime ontmoetingsruimte openen we daar ook een heuse kledingwinkel. Gezinnen kunnen door het OCMW of een van onze andere partners doorverwezen worden naar onze hulpverlening.”