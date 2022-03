De Plaats wordt verblijfsplein: “Meer ruimte voor groen, beleving en terrasjes”

De Plaats rond de kerk van Knesselare is vandaag vooral een grijze parking. Daar wil het gemeentebestuur van Aalter iets aan doen. “We hebben het KBC-kantoor in de Kerkstraat aangekocht, gaan dat slopen en daar een nieuwe centrumparking van maken”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Het is onze ambitie om de herinrichting van De Plaats te laten aansluiten op het project in de Kerkstraat. Bedoeling is van De Plaats een gezellig, aantrekkelijk en parkeervrij verblijfsplein te maken. Met meer ruimte voor eigenheid, groen, beleving en terrasjes. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe parking in de Kerkstraat zorgt voor extra parkeerplaatsen, en vervangt dus niet de huidige parking op De Plaats. Daarvoor kijken we naar een ander alternatief.”