De Crem wil na 25 jaar af van ‘Cremlin’ als bijnaam gemeentehuis: “Gevoelig in de huidige internationale situatie”

Het gemeentehuis van Aalter werd een kwarteeuw geleden nogal groot gebouwd, en werd door de bevolking smalend het Cremlin genoemd. Ondertussen is het zelfs te klein geworden, en zal 4,5 miljoen geïnvesteerd worden voor een extra verdieping. Maar de naam Cremlin zou De Crem door de ‘internationale situatie’ liever niet meer horen. Het Kremlin is in Moskou ook het kloppend hart van de Russische politiek.