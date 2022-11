De Crem trekt naar alle deelkernen: hele week ‘Ronde van Aalter’

In 2019 werd al eens een ‘Ronde van Aalter’ georganiseerd om in alle deelkernen persoonlijk te gaan vertellen wat de plannen en investeringen zijn voor de komende jaren. Deze week doen De Crem en co dat opnieuw. Vijf dagen op rij, in alle deelkernen van de fusiegemeente.

Start is op maandag 28 november om 20.30 uur in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter. Op dinsdag 29 november om 19 uur in de ontmoetingszaal van Maria-Aalter en om 20.30 uur in het gemeentehuis van Knesselare. Woensdag om 19 uur in de zaal van Aalter-Brug en om 20.30 uur in de Katerhoek van Ursel. Op donderdag 1 december om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Bellem, en op vrijdag 2 december om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Poeke, voor de deelkernen Lotenhulle en Poeke samen.