Daphné (28) opent broodjeszaak #Féliz: “Altijd van eigen zaak gedroomd”

Daphné heeft al tien jaar in de horeca gewerkt, maar kwam toen bij Accent in Aalter terecht. De goesting in horeca bleef kriebelen, en toen zag ze dat de broodjeszaak recht tegenover school De Beuk over te nemen was. Elke weekdag van 9 tot 17 uur kan je er terecht. “Ik maak verse broodjes, maar ook tapas, pasta, panini en zelfgemaakte desserts”, zegt Daphné. “Je kan hier ook met je vrienden binnen springen voor een aperitiefje en wat tapas. Of je kan een leuke tapasplank bestellen voor thuis. Ik wil stap per stap groeien. Ik wil nog meer eigen desserts maken en later ook lunch en suggesties op de kaart zetten. Maar ik doe dit alleen, dus niet alles in een keer. Ik heb altijd van een eigen zaak gedroomd, en zie deze uitdaging helemaal zitten.”