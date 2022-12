Dan toch schaatspret op de Kraenepoel: “Ik had mijn wekker al om 7 uur gezet”

“Ik ben hier al van deze ochtend”, zegt Jens Vriendt uit Merendree (Deinze), die samen met zijn vrouw Stefanie Dejaeger en hun zoon Henri naar de Kraenepoel kwam. “Ook mijn jeugdvriend Yves De Vos en zijn vrouw Sharon Lagast en hun dochter Elodie zijn van de partij. Ik had al gisteren vernomen dat er vandaag (zondag) waarschijnlijk zou kunnen geschaatst worden en heb mijn wekker om 7 uur gezet. Mijn vrouw heeft ‘s morgens al warme chocomelk staan maken om mee te nemen.” Yves vult aan: “Toen we nog jong waren, gingen we vaak schaatsen en het is leuk om dit opnieuw te doen, deze keer met ons gezin. Het gebeurt niet vaak dat je kan schaatsen op de Kraenepoel en op zo’n momenten kom je dan ook mensen tegen die je al lang niet meer hebt gezien.”

IJsmeester Patrick Vervaele houdt de openluchtpiste goed in de gaten. Zo werd gisteren nog in het midden een gedeelte afgesloten voor het publiek. “De ijslaag is op de meeste plaatsen 8,5 centimeter dik, dus het is veilig voor een grote groep mensen”, zegt Patrick. “In de voormiddag waren er zeker 300 mensen op het ijs. Het is een komen en gaan, dus het aantal is moeilijk bij te houden, maar ik denk toch dat we op het einde van de dag 1.000 bezoekers zullen gehad hebben. Het is zalig om hier nog eens te schaatsen. Ik denk dat het van 2019 geleden is en toen was het na een halve dag al gedaan.