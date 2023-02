Dagopvang Kwakkie blijft bestaan: “Op termijn wel op nieuwe locatie”

Kaprijke MIJN DORP. Zangeres Kythana (16): “Wat meer bloemen en diertjes zou Kaprijke een pak aantrekke­lij­ker maken”

Zangeres Kythana uit Kaprijke bouwt volop aan haar carrière. De dochter van entertainer Filip D’haeze is amper 16 jaar, maar weet wat ze wil. Vandaag neemt ze ons mee op tocht door haar thuisdorp. Het groene Plein is haar favoriete stek en ook in De Frietbar vertoeft ze graag. Wij gaan mee op wandel.

