Coverband Tjeeventig maakt comeback: toetsenist Simon Van Damme speelt thuismatch

Toetsenist Simon Van Damme woont in Aalter en is helemaal klaar voor de thuismatch. “Het is fantastisch dat we onze comeback samen met mijn muzikale vrienden in Aalter mogen maken”, zegt het tweetal. “De groep was in 2016 gestart, maar drie jaar later jammer genoeg gesplit. Vier overblijvende leden zochten en vonden nieuwe muzikanten. Met de grootste hits uit de jaren zeventig, maken we van elk optreden een feest. Leuk dat we met onze nieuwe bezetting nu in onze hometown mogen optreden.”