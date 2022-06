Corona is nog niet voorbij: vorige week toch nog 44 besmettingen in Aalter

Met de zomerse temperaturen lijkt corona voorbij, maar dat is niet helemaal zo. “De situatie is onder controle, maar op weekbasis tellen we in Aalter toch nog altijd 44 besmettingen”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Het blijft dus belangrijk om de ouderen en meest kwetsbare mensen voor een tweede keer te boosteren. Iets waar we in Aalter volop mee bezig zijn. Ondertussen zijn in Aalter al 68.584 vaccins gezet. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 2,5 procent van de Aalternaren de vaccinatie actief geweigerd heeft. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet kwamen opdagen. Tot 6 juli prikken we in ieder geval nog verder in ons vaccinatiecentrum.”