Chris Clark zingt nieuwe single: “Lady, jij bent mijn lady”

Eeklo Voor­uit-man maakt zijn oude partij Groen (even) sterker: Bob D’Haeseleer gaat in buitenland werken, en geeft ‘groene opvolger’ kansen

In 2024 zullen Vooruit en Groen in Eeklo strijden voor elke linkse stem, maar vandaag worden politieke cadeaus uitgedeeld. Ex-schepen Bob D’Haeseleer gaat tijdelijk in het buitenland werken, en laat zich in de gemeenteraad even vervangen. Hij schuift een kandidaat van Groen naar voor, de partij die hij zelf de rug toekeerde. “Om de hoognodige progressieve stem niet nog verder te marginaliseren met een lege stoel”, klinkt het.

22 augustus