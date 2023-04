Buurt wil tuin pastorie Knesselare redden

Leerkrach­ten en studenten voor zomer­school gezocht

De gemeente Maldegem is op zoek naar leerkrachten en toekomstige leerkrachten voor de zomerschool. Het doel van deze zomerschool is leerlingen uit de kleuter- en lagere school sterker maken en klaarstomen voor de start van het nieuwe schooljaar in september. Tussen 25 juli en 18 augustus wordt er gewerkt rond schoolse vaardigheden in een zomerse context. Leerkrachten en jobstudenten kunnen zich aanmelden via www.maldegem.be/vacatures. Solliciteren kan nog tot 15 mei.