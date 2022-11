Buurman zingt in kerk Aalter-Brug

Hansbeke Nieuwe asfaltlaag voor Donker­straat

In Hansbeke wordt de Donkerstraat onderbroken door wegenwerken. Van dinsdag 15 november tot en met vrijdag 18 november worden in opdracht van het stadsbestuur asfalteringswerken uitgevoerd in de Donkerstraat. De bovenste laag asfalt wordt vernieuwd. Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor het verkeer. De weg wordt opnieuw geopend op vrijdag 18 november. Er is een wegomlegging via Zandestraat, Palestraat en omgekeerd.

14 november