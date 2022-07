Buitenschoolse kinderopvang Knesselare en Ursel verhuist naar schoolbuurt

In Aalter worden de BKO’s altijd in de schoolbuurten ingericht. In Knesselare en Ursel was dat niet het geval, maar daar komt verandering in. “De BKO van Knesselare verhuist van het Hemelrijk naar het nieuwe kloosterproject”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “In Ursel gaan we de BKO verhuizen van de Rozestraat naar de nieuwbouw die we gaan zetten op de plaats van de Reynaertzaal. Twee keer een nieuwe en goed uitgeruste locatie, in de nabijheid van de scholen. Aalter heeft alles samen acht kinderopvanglocaties. Onze capaciteit ligt daarmee 2,5 keer hoger dan het Vlaams gemiddelde. Er zijn tweeduizend kinderen die regelmatig van onze gemeentelijke opvang gebruik maken. Een pluim voor de ruim veertig gemotiveerde medewerkers van ons team”, zegt de schepen nog.