Brunch en lunch met een twist in Koren: “Aalter heeft al veel horeca, dus moeten we ons onderscheiden”

De nieuwe horecazaak zit in het pand in de Stationsstraat in Aalter, waar vroeger dokter Haesaert zat. “Koren is het nieuwe adresje voor brunch, lunch, en in de namiddag koffie en taart”, zeggen Leentje en Frederique. “Aalter heeft al heel wat horeca, dus willen we ons onderscheiden. Hier niet de klassieke pistolet of croissant, maar herkenbare gerechtjes met een twist. Wat zoal? Denk aan een eiermuffin, zalmtartaar, blini met spread, of een tarte tatin van witloof en burrata. We waren eigenlijk op zoek naar een pand in de rand van Gent, maar zijn uiteindelijk in Aalter terecht gekomen. We voelen ons hier meteen thuis.”