Brecht Bossuyt (44) klaar voor eerste solotentoonstelling: “Nooit kunstopleiding gevolgd, en alles mezelf aangeleerd”

Jean-Pier­re is 88 jaar oud, maar maakt zich op voor 5de (!) tentoon­stel­ling in Waarschoot: “Dit wordt sowieso de laatste keer”

Jean-Pierre Sciffer (88) is gepensioneerd, maar stilzitten is niet aan hem besteed. Zondag 9 april stelt hij een 100-tal mini-olieverfschilderijtjes tentoon in het cultureel centrum van Waarschoot.