Brandweerpost Aalter bestaat 135 jaar: zondag feest en spektakel op ‘Dag van de Hulpdiensten’

Alle diensten die instaan voor veiligheid en hulpverlening worden komend weekend samengebracht op de site rond het gemeentehuis van Aalter. De brandweerpost Aalter bestaat ondertussen 135 jaar en dat wordt gevierd.

“We hebben in die 135 jaar echt wel een lange weg afgelegd”, zegt kapitein Ignace Dehaene, van de Hulpverleningszone Meetjesland. “In de beginjaren was de brandweer van Aalter vooral gebaseerd op enkele zelfstandigen, die zich engageerden om uit te rukken wanneer dat nodig was. Dat er moest uitgerukt worden, werd toen nog duidelijk gemaakt met een trompetter. Een sirene bestond in het begin nog niet. Veel meer dan wat emmers en een ladder had de brandweer in die tijd ook niet. Tot er een brandweerpomp kwam, die wel nog altijd met mankracht voortgeduwd moest worden. Dat was al een hele stap vooruit. De echte brandweerwagens zijn er maar na de wereldoorlog gekomen. Er is een hele weg afgelegd. Heel wat van het nieuwe moderne materiaal, zal zondag ook getoond en gedemonstreerd worden.”

Het hele weekend is het feest op de site van het gemeentehuis. Op vrijdag 16 september wordt al gestart om 18 uur met een afterwork party in de tent, waarop iedereen welkom is. Gewone consumpties worden die avond geschonken aan 1,50 euro. Op zaterdagavond is er een uitverkocht eetfestijn, waar 400 mensen komen aanschuiven. Maar de grote massa wordt op zondag 18 september verwacht voor de ‘Dag van de Hulpdiensten’.

Deze brandweerwagen kan in drie minuten omgevormd worden tot een blustrein.

“Zondag verwachten we duizenden bezoekers voor heel wat spektakel”, zegt drijvende kracht Anton Verleyen van de Vriendenkring Brandweer Aalter. “De brandweer, medische diensten, politie, Defensie, civiele bescherming en ook een aantal private bedrijven die met hulpverlening bezig zijn, laten zich zondag van 10 tot 18 uur van hun beste kant zien. Er zullen zondag heel wat bijzondere voertuigen te zien zijn. Natuurlijk van onze eigen zone Meetjesland, maar ook van omliggende zones. De zone Brussel komt zelfs met een blustrein naar Aalter. Er komt ook een Cobra-autopomp, die de allernieuwste snufjes aan boord heeft om brandhaarden te bestrijden. De politie laat de cavalerie opdraven, en toont de hondenbrigade in actie. De scheepvaartpolitie komt met een boot, en ook het gepantserde voertuig Bearcat zal er zijn.”

De NH-90 in volle actie.

Defensie is er met de grote blikvanger: de NH-90 is de opvolger van de befaamde Seaking. Ook het Panther blusvoertuig dat gebruikt wordt op vliegvelden komt langs. Het brandweermuseum toont oude voertuigen en de brandweerschool krijgt een stand. “We zijn er voor heel het gezin, maar niet in het minst voor de kinderen”, zegt Anton. “Voor hen is er zondag zeker spektakel op maat. Er is een kinderdorp met vier springkastelen, en ze kunnen de verkeersregels leren op een parcours met gocarts. Je zal ook met een VR-bril in een container kunnen gaan, om zo te ondervinden hoe brandweermannen zich in een brand voelen. Kinderen kunnen meerijden met de brandweerwagen, en echte waaghalzen kunnen zich naar beneden laten glijden langs de deathride van Defensie”, klinkt het nog.

