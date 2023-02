Brandweer moet gemeentehuis Aalter even ontruimen na problemen in stookruimte

voetbal derde nationale A Mathias Vercaute­ren: “Blij met mijn keuze voor Eendracht Aalter”

Wat een tussensprint van Eendracht Aalter. Vijftien op vijftien de voorbije weken en tussen het volk dat ze over de knie legden ook Voorde-Appelterre en Tempo Overijse, nummer één en twee in de stand. Gaat dit Aalter door op zijn elan en hakt het ook Anzegem in de pan? We vroegen het in de aanloop naar het duel tegen Anzegem aan Mathias Vercauteren. De tussensprint van Aalter liep trouwens parallel met zijn overstap van KSV Oudenaarde.