Bouwbedrijf Vandenbussche zorgt voor eerste zelfrijdende printer op Vlaamse werf: “Waar moest die scheidingswand komen? Onze robot weet het!”

Eeklo/Lievegem IN BEELD. Zo mooi is Het Leen op een koude winteroch­tend: “Winterzon speelt met lichtbun­dels tussen de bomen”

Koning Winter is in het land en dat zorgt voor mooie taferelen in het provinciaal domein Het Leen, op de grens van Eeklo met Lievegem.

9:16