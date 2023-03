Bouw ontmoetingscentrum Knesselare start in april

De Boerekreek wordt volwaardig recreatie­do­mein: “Meer inzetten op de ‘ongeplande’ bezoeker”

Provinciaal domein De Boerekreek in Sint-Laureins wordt omgebouwd. Vandaag is het vooral een sportcentrum waar scholen en groepen op kamp komen. In de toekomst wordt het een recreatiedomein, en de uitvalsbasis voor wie het Meetjesland wil ontdekken. Maar de gemeente Sint-Laureins wil de waterrecreatie absoluut behouden. Dit is het plan.