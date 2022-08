Bouw nieuwe thuis Aalternatief kan binnenkort starten: concert van Gabriel Rios zorgt voor zaad in het bakje

Aalternatief is een vzw van enkele ouders die een kind met een beperking groot brengen. Bedoeling is om die jongvolwassenen binnenkort samen een nieuw huis te bieden, waar ze onder begeleiding kunnen wonen. De zoektocht naar een geschikte locatie verliep wat hobbelig, maar samen met het gemeentebestuur is nu beslist om de nieuwe thuis op de site van de oude Academie in de Stationsstraat te bouwen. Maar daarvoor zijn honderdduizenden euro’s nodig. Rotary Club Aalter wil nu mee aan de kar duwen.

“Op 7 oktober organiseren wij een bijzonder galaconcert met Gabriel Rios, en dit ten voordele van het lokale project Aalternatief”, zegt Nicolas Willemarck van Rotary Club Aalter. “Aalternatief werd opgestart door een aantal ouders uit Aalter en omgeving, die geconfronteerd werden met de lange wachtlijsten voor het ondersteunen van kinderen met een mentale of fysieke beperking. Zij sloegen de handen in mekaar, en werkten zelf een woonzorgproject uit. Zij vonden een plek in het hartje van Aalter, op de plaats van de oude muziekschool in de Stationsstraat. De bouwwerken starten binnenkort. Aalternatief wil voor deze jongeren, met de nodige professionele begeleiding, een warme en veilige thuis creëren. Door de centrale ligging kunnen deze jonge mensen zich beter integreren en actief deelnemen aan het lokale leven. Rotary Club Aalter draagt Aalternatief een warm hart toe en heeft besloten haar schouders mee onder dit bijzonder project te zetten.”

De opbrengst van het concert van Gabriel Rios gaat volledig naar Aalternatief. Maar de plaatselijke club heeft de voorbije twee jaar ook geld ingezameld voor een achttal andere sociale doelen. “Dankzij de recordeditie van de Biënnale Hedendaagse Kunst in het kasteel van Poeke vorig jaar, kunnen we opnieuw heel wat lokale goede doelen steunen”, zegt Willemarck. “Dit jaar ging Rotary club Aalter actief op zoeken naar lokale projecten die werken rond mentaal welzijn. Een maatschappelijk pijnpunt dat tijdens de coronacrisis heel sterk naar boven kwam. Maar we blijven ook niet blind voor de sociale noden in de onmiddellijke omgeving. Zo steunen we al jaren trouw de vzw De Toevlucht, die zich inzet voor de minderbedeelden in Aalter. Ook minder bekende lokale projecten worden gesteund, zoals het sociaal project ‘groene zorg’ van Niek van Durme in het kasteelpark van Poeke. Maar ook ons leefmilieu kan op steun rekenen. In samenwerking met Natuurpunt werden 3.000 bomen aangekocht, en in november vorig jaar eigenhandig door de leden van de club geplant in de vallei van de Poekebeek. Dit najaar planten we daar opnieuw. We zitten niet stil”, klinkt het.