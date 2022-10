Bouw nieuw sociaal project in Brugstraat volop aan de gang

Abele / Eeklo Oudere man gewond na botsing tegen tractor

Langs de Abeelseweg in Poperinge is dinsdagmorgen omstreeks 8 uur een 70-jarige bestuurder gewond geraakt. De man uit Eeklo botste met zijn auto frontaal tegen een tractor die in de tegenovergestelde richting reed. De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden de 70-jarige man met lichte verwondingen af naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Hij blijft voorlopig wel in het ziekenhuis omdat de oorzaak van het ongeval wellicht medisch is. Zijn auto was door de klap perte totale. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Abeelseweg.

12:23