Bouw fietsbrug over Bellemstraat bijna klaar

voetbal derde nationale A Geert Verheye en Eendracht Aalter ontvangen Tempo Overijse: “We geven het niet op”

Eendracht Aalter kon ook het voorbije weekend geen punt of punten sprokkelen. In Hamme verloor het met 3-2. Geert Verheye, coach ad interim, zag zijn ploeg een verdienstelijke wedstrijd spelen en weet dat er wel meer in zat. Op een vervanger voor Roel Sucaet is het nog even wachten. Tot nader order heeft Verheye het sportieve roer in handen.

15 december