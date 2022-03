Boompje planten in Aalter? Dat verdient een ‘Groene Pluim’

De verenigingen krijgen de onderscheiding voor hun inzet voor het planten van extra bomen en bos in Aalter. “De klimaatverandering is echt niet meer te ontkennen”, zegt voorzitter Marleen Defruyt van Groen Aalter. “De overheid gaat absoluut niet ver genoeg in haar klimaatplan. Gelukkig zijn er bedrijven, burgers en verenigingen die wel de ernst van de situatie inzien en initiatief nemen. Door bossen en bomen aan te planten, bijvoorbeeld. En die mensen willen we in de bloemetjes zetten. De Groene Pluim gaat dit jaar naar Aalterse verenigingen die zich ingezet hebben voor bosuitbreiding en het aanplanten van inheemse bomen in bossen en in onze tuinen.”