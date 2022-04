Bomen hinderen buurt? “Inwoners mogen voortaan beslissen wat er moet gebeuren”

Op het gemeentehuis komen steeds vaker klachten binnen van burgers, over de bomen in hun straat. “Of ze zijn te groot, of ze nemen het licht weg, of ze hinderen de zonnepanelen, of ze duwen de oprit omhoog”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Voortaan gaan we het bij klachten gewoon vragen aan de bewoners zelf. Simpel is dat niet. Vaak wil de ene bewoner de bomen weg, maar wil de buur de bomen net houden. Wanneer een meerderheid van de bewoners in een straat laat weten dat de bomen echt hinderlijk zijn, dan gaan we die weg doen. Elke boom die verdwijnt zal in ieder geval vervangen worden door een nieuwe. Waar er zoal klachten rond bomen zijn? Onder andere in de Nieuwstraat in Knesselare, de buurt van Ommegang in Bellem, Guido Gezellestraat in Poeke en zelfs de Dammeers in Aalter. We merken echt een evolutie. Vroeger smeekte iedereen om bomen in de straat, en nu willen steeds meer mensen ze weg.”