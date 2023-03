Boeren van Boerenmarkt Aalter vieren samen: “Met de groeten van Kevin uit ‘Boer zkt. Vrouw’”

Normaal is er elk jaar een etentje, maar door corona was dat nu van 2019 geleden. “Het is belangrijk om ook eens buiten de markt contact te hebben, en zo nieuwe ideeën op te doen”, zegt organisator Steven Devliegere. “Wij hebben ondertussen achttien vaste standhouders op onze zaterdagse Boerenmarkt. Sommige komen wel maar tweewekelijks, of zijn seizoengebonden. We hebben trouwens ook samen neer een aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ gekeken, met boer Kevin. Zijn vader staat regelmatig op onze Boerenmarkt met grondwitloof, en ook Kevin is af en toe wel eens in Aalter te zien.”