BMW- en Mercedesrijder duwen flink het gaspedaal in op N44: “We waren niet aan het straatracen”

De twee jonge mannen reden vorig jaar in februari ’s omstreeks 8.30 uur op de N44 tussen Aalter en Knesselaere in de richting van Maldegem. Een politieploeg kon vaststellen dat ze minstens één kilometer met 150 km/u naast elkaar reden. Dat is 60 km/u boven de toegestane snelheid. Volgens de politie waren de twee chauffeurs, die respectievelijk met een BMW en een Mercedes reden, duidelijk aan het straatracen. “Snelheid is een van de belangrijkste doodsoorzaken op de weg. Op die baan zijn er de laatste 11 jaar 9 doden gevallen”, zo klonk het uit de mond van de procureur die 1.200 euro en een rijverbod van 45 dagen vorderde voor de snelheidsduivels.

Ontkenning

De bestuurders ontkenden echter er sprake was van een race. “Ik had meneer niet gezien. Ik was die dag echter te laat op mijn werk en was me inderdaad aan het haasten omdat ik om 9.00 uur een afspraak had in Knokke”, zo klonk de uitleg van de eerste chauffeur. De uitleg van de tweede chauffeur was nagenoeg hetzelfde. “Ik heb daar inderdaad te snel gereden, maar dat was zeker niet competitief. Wij hebben elkaar niet aangespoord om hard te rijden, mevrouw de voorzitter”, besloot de 25-jarige kerel.