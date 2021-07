Blind gekocht… en weer verkocht. Mila en Mathias verkopen stek in Lotenhulle, en kiezen toch weer voor Aalter: “Het was er echt te rustig”

Ruiselede In The Savoy en The Ritz het vak geleerd... en nu eigen brasserie Ruislé voor Elise (23), die pluspapa Glenn (51) in de potten laat roeren

27 juli Ze deed al stages in tophotels als The Savoy of Royal Champagne en een paar jaar geleden werd ze nog uitgeroepen tot Beste Junior Sommelier, maar nu keert Elise De Waele (23) terug naar haar thuisgemeente om er Brasserie Ruislé in het vroegere pand van restaurant Charbon te openen. Dat doet ze samen met Glenn, die er in de potten zal roeren.