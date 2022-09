Blekkerbosfeesten in nieuw jasje: quiz, festival On Stage, en gratis kindernamiddag

Met een vernieuwde bestuursploeg, werd een nieuw programma in mekaar gebokst. Alles vindt plaats op het Domein Menas in de Blekkervijverstraat in Maria-Aalter. Op vrijdagavond wordt gestart met een quiz. Zaterdag is er om 17 uur een openlucht misviering aan het klooster van Menas. Aansluitend is er het festival On Stage, met heel wat opkomend talent en hoofdact Plareen Men.