Bibliotheek Maria-Aalter krijgt extra ruimte en nieuwe ingang

Pizza Santa opent vestiging in Aalter: “Authentiek dun deeg, en verse Italiaanse toppings”

Aalter is een pizzeria rijker. Pizza Santa heeft zich gevestigd in het pand van de vroegere fruitwinkel Dendooven, in de Lostraat in Aalter. Koen Maes (43) en zijn team willen daarmee een brokje Italië naar het Meetjesland brengen. “Alles vers: van bodem tot toppings. Dat is waar wij voor staan”, zegt Koen. Wij gingen langs.