Bib trakteert woensdag op voorleesmoment

Aalter VIDEO. Aalter opent permanent vaccinatie­cen­trum in oude bib: “Willen klaar zijn voor eventuele vierde prik”

Aalter heeft donderdag het nieuwe vaccinatiecentrum geopend, in de gebouwen van de oude bibliotheek in de Boomgaardstraat. De gemeente noemt het een permanent vaccinatiecentrum, en wil zo klaar zijn voor wanneer er in het najaar een vierde prik zou komen. Wij gingen al eens binnenkijken op de testdag.

3 maart