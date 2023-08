Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van Katse Feesten tot Summer Bloom Festival

Het tweede deel van de zomervakantie kan je komend weekend inzetten met een feestje of met een rustige activiteit. Voor het eerste moet je in Waarschoot of Zelzate zijn, voor het tweede kan je in Deinze en Eeklo terecht. Dit zijn onze tips voor het weekend van 5 en 6 augustus.